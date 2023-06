Présentation du prototype du plus grand drone tunisien

Organisée pour la deuxième année consécutive par l’Association africaine pour la promotion du Géospatial (AGEOS) et autres partenaires, la manifestation Tunisia Drone Day, journée tunisienne des drones, tenue, samedi 10 juin à la Cité des sciences de Tunis, a été marquée par la présentation par la société tunisienne Avianov de son prototype du plus grand drone tunisien.

Conçu et fabriqué dans l’usine de la société à Msaken, ce drone U.STORM(Unmanned Storm) a une longueur de 9 mètres, et une autonomie de vol de 4000 km ou 20 heures avec la vitesse de 200 km par heure, et une charge de 250 à 300 kg, selon de nombreux sites électroniques dont « Journal Tunisia ». Il peut être utilisé pour les activités liées à l’agriculture et à la surveillance en général.

Cette deuxième édition de Tunisia Drone Day s’est déroulée autour du thème « let’s drone it », tandis que la première édition tenue le 11 juin 2022 avait eu pour thème « let’s drone Tunisia ».