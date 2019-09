Présidentielle : Hamdi refuse de déclarer ses biens !

Le candidat à la Présidentielle Mohamed Hechmi Hamdi a assuré sur Jawhara fm, qu’il n’a jusqu’à présent pas déclaré ses biens parce que la loi ne l’oblige pas à le faire.

Je ne suis ni député au Parlement, ni président d’un parti politique ni président de la République pour que je sois dans l’obligation de déclarer mon patrimoine, a-t-il ajouté assurant qu’il procédera à déclarer ses biens conformément à loi s’il est élu président de la République.

On rappelle que l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a publié sur sa page Facebook, ce mardi 3 septembre, la liste des candidats à la Présidentielle ayant déclaré leurs biens, conformément à la loi n°2018-46 du 1 août 2018 portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêt.