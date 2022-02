Prête depuis 18 mois, une centrale électrique « pourrit » au soleil de Tataouine

La photo a été prise mercredi 2 février 2022 à Tataouine, à l’occasion d’une visite de l’Ambassadeur de France en Tunisie, du Gouverneur de la région et du Directeur de l’AFD (Agence Française de Développement), à une centrale solaire.

- Publicité-

D’une capacité de 10MW, elle est développée par Etap (Entreprise tunisienne des activités pétrolières) et Eni (italienne privée d’hydrocarbures créée en 1953), et financée en partie par l’AFD.

« Une centrale dotée de modernes technologies et prête à l’emploi depuis 18 mois mais…qui n’est toujours pas raccordée au réseau de la Steg Tunisie. Chaque jour qui passe sans raccordement représente une perte sèche pour les Tunisiennes et Tunisiens qui sont les seuls à payer la facture », commente Yazid Safir directeur de l’AFD Tunis sur le réseau social LinkedIn.

Yazid Safir ajoute que « le contrat d’achat (PPA) signé entre le consortium semi-privé (ETAP est une entreprise publique tunisienne) et la STEG fait état d’un prix du kWh significativement inférieur au coût de revient actuel de la STEG. La mise en service de cette centrale serait donc plutôt « une bonne affaire » pour les consommateurs et contribuables tunisiens ».

Le syndicat de la Steg fait barrage au solaire

« Toujours ce blocage avec la Steg. On fait des énergies renouvelables… pourquoi finalement !!! », commente Yassine Doghri, auquel répond le directeur de l’AFD à Tunis Yazid Safir un peu plus clément, que « Il ne faut pas abandonner. Je suis certain que la raison finira par l’emporter. La STEG est une entreprise publique qui doit avoir un seuil intérêt suprême, celui des citoyens. »

« Pourquoi la centrale n’est pas raccordée au réseau de la STEG Tunisie ? Est-ce à cause du fait que c’est une centrale photovoltaïque avec une source d’énergie intermittent, ce qui peut engendrer des perturbations sur le réseau électrique ? Ou bien la cause est ailleurs ? », se demande Med Aziz Ben Mahmoud, concepteur Dashboard chez Devway. Et dans ce qui ressemble de plus en plus à une interview, Safir répond que « Intéressante question à laquelle je ne peux répondre ne disposant pas de l’ensemble des éléments nécessaires. Néanmoins, on m’explique que le retard important n’est pas lié à des enjeux de nature technique puisque l’ensemble des parties (STEG comprise) avaient bien préparé le projet ».

Spécialiste en énergie renouvelable, Walid Bessrour indique qu’il n’y aurait « aucun lien avec le technique. C’est le syndicat de la Steg qui refuse de connecter les centrales déjà financées et construites sous le régime des autorisations pour faire pression sur le gouvernement afin que celui-ci annule la loi transversale de 2019 qui concerne le régime de l’autoconsommation, et qui permettrait en théorie (loi pas applicable jusqu’à aujourd’hui du fait de l’inexistence des textes d’application) aux industriels privés de se regrouper, de créer une SPV, de produire et de se vendre l’électricité ainsi produite.

On rappelle que dans un communiqué, en date du 30 juin 2021, le même syndicat expliquait protester contre un projet de loi relatif à la production de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable (solaire). Le même communiqué, qui revendique l’exclusivité de la production au profit de la Steg.