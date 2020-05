Prévisions météo : Températures en légère hausse

Le temps reste toujours printanier ce vendredi 22 mai 2020 avec une légère hausse des températures. Les maximales oscilleront entre 25°c et 31°c dans le nord et les hauteurs, entre 28°c et 33°c dans le reste des régions et 35°c dans le sud-ouest.

La vitesse des vents enregistrera une baisse et sera inférieure à 40km/h dans les régions côtières et le sud. Elle sera inférieure à 25 km/h dans le reste des régions.

La mer sera agitée dans les côtes du nord avec des vagues dans le nord.