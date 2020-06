Prochainement, audition en commission du ministre de la Défense et du DG de la Douane

La commission de sécurité et de défense à l’Assemblée des représentants du peuple s’est réunie, lundi, au Palais du Bardo, pour examiner son programme de travail pour la période à venir ainsi que pour débattre du programme de formation de l’Institut de la défense nationale et de la situation sécuritaire dans le pays.

Selon un communiqué du parlement, les députés ont examiné le projet de la session spéciale proposée au profit des membres de la commission où une série de suggestions a été présentée dont, notamment, le rôle de l’Armée nationale dans le développement et les expériences comparatives dans ce domaine.

La commission a, également, fixé le calendrier des auditions et des visites envisageables pendant la période à venir. Celles-ci s’articulent autour de la protection des frontières terrestres, maritimes et aériennes, la lutte contre le terrorisme et la contrebande ainsi que sur la sécurité nationale.

La commission a, par ailleurs, décidé d’organiser une séance d’audition du ministre de la Défense nationale et du Directeur général de la douane et de prévoir une visite de terrain au District de la Garde maritime de Tunis au vu des dysfonctionnements sécuritaires et au manque constaté au niveau législatif, ajoute la même source.

INES