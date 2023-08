Programme d’autonomisation de la femme: Les cheffes de famille en tête

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées vient de faire savoir que son programme d’autonomisation économique des familles en situation précaire a créé entre décembre 2022 et août 2023, 1066 sources de revenus, soulignant que 80 % des bénéficiaires sont des « femmes chefs de famille ».

En effet, dans son communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère a affirmé que ces moyens de subsistance supplémentaires seront distribués aux familles en situation précaire dans les gouvernorats du Kef, Jendouba, Médenine, Béja, Tataouine, Bizerte et Sfax, et ce, avant la fin de l’année.

En outre, le ministère a déclaré avoir distribué des moyens de subsistance en deux lots, le premier à l’occasion de la Journée nationale de la famille le 11 décembre 2022, où un premier lot de ressources de subsistance a été livré à 549 familles avant que le ministère ne transmette 517 moyens de subsistance en mai 2023.

Projets agricoles et commerciaux

Ce programme d’autonomisation économique s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des familles vulnérables et à faibles revenus dans différents gouvernorats de la République, à cet effet, 4,2 millions de dinars ayant été alloués au titre des crédits pour l’année 2023.

Il vise, selon le ministère, à autonomiser les familles en leur fournissant des moyens de subsistance pour les autonomiser économiquement en leur fournissant une formation professionnelle et les équipements nécessaires au lancement de leurs projets.

Le ministère a , à plus d’une reprise, affirmé sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de ces projets qui dépendent des chaînes de valeur du secteur agricole et des industries traditionnelles et de la transformation des produits agricoles, compte tenu de leur contribution au soutien à l’auto-emploi au profit des femmes et des filles dans les zones rurales, en renforçant leur esprit d’entreprise, ainsi qu’en développant leurs compétences par la formation pour assurer leur intégration dans le mouvement de développement aux niveaux local et régional.

Il a confirmé qu’avant la fin de l’année 2023, son objectif est de remettre des moyens de subsistance supplémentaires aux familles en situation particulière dans les gouvernorats du Kef, Jendouba, Médenine, Béja, Tataouine, Bizerte et Sfax avec des fonds de 1,3 million de dinars.

Ces sources de subsistance allouées en fonction de la spécialisation sont réparties entre les projets agricoles de 67%, les projets commerciaux de 18% et les industries traditionnelles de 15%.

Ila convient de noter que la plupart des bénéficiaires des interventions du Programme d’autonomisation économique sont répartis par groupe d’âge à 20 % pour le groupe des 41-45 ans, 18 % pour le groupe des 46-50 ans, 14 % pour le groupe des 36-40 ans, et 13 % pour le groupe des 31-35 ans. Les personnes âgées représentent, eux, 5 % des bénéficiaires des moyens de subsistance créés dans le cadre de ce programme.

Il est utile de rappeler que la loi de finances pour l’année 2023 a approuvé la mise en place d’une ligne de financement en faveur des groupes vulnérables et à faibles revenus allouée à l’octroi de prêts sans intérêt ne dépassant pas cinq mille dinars par prêt pour financer des activités dans tous les domaines économiques, entre début janvier et 31 décembre 2023, et qu’ils sont remboursés sur une période maximale de 6 ans.

Une dotation de 10 millions de dinars est affectée aux ressources du Fonds national pour l’emploi pour cette ligne, sa cession confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet entre le ministère des Finances et le ministère chargé de l’emploi qui fixe les conditions et les modalités d’écoulement de ladite ligne de financement.