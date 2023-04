 Projet de connexion d’un petit village du Devon au Maroc par un câble de 3 800 km

Des plans visant à connecter 3,6 GW d’énergie renouvelable du Maroc au réseau électrique britannique font l’objet d’une deuxième période de consultation publique dans le North Devon.

La société britannique Xlinks souhaite construire un câble de 3 800 km entre le Maroc et le Royaume-Uni, qui pourrait transporter suffisamment d’électricité pour alimenter plus de sept millions de foyers britanniques. Il s’agirait d’un site de production d’électricité à grande échelle, éolienne, solaire et par batteries, situé dans le pays d’Afrique du Nord, qui fournirait de l’électricité exclusivement au réseau énergétique britannique. Le projet, dont le financement devrait coûter 18 milliards de livres sterling, a reçu un sérieux coup de pouce la semaine dernière lorsqu’il a été désigné par le gouvernement comme un projet d’intérêt dans son plan directeur sur l’énergie, Powering Up Britain.

Le projet d’énergie renouvelable de Xlinks dans le Devon vise à obtenir un permis de construire pour 14 km de câbles souterrains de courant continu à haute tension (CCHT), depuis l’atterrissage à Cornborough Range, et pour la construction d’une station de conversion de CCHT en courant alternatif à haute tension (CVAC) à proximité de la sous-station existante de National Grid située entre Gammaton et Alverdiscott.