Projets routiers : Des démarches pour indemniser les propriétaires de terres expropriées pour cause d’utilité publique

Des démarches ont été entamées pour régulariser la situation des propriétaires des terres concernées par des projets routiers dans les gouvernorats de Sfax, Nabeul, l’Ariana et Tunis.

Ces propriétaires peuvent désormais déposer des demandes pour régulariser leurs situations, a annoncé le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a fait savoir, lundi, précisant que les projets routiers concernés sont la construction de 8 ponts enjambant la rocade du Km 4 dans la ville de Sfax, le projet de la pénétrante Nord-Sud dans la ville de Sfax, les travaux de dédoublement de la route régionale numéro 27 au niveau du tronçon reliant Nabeul-Korba, le projet de la route X4 et l’échangeur X4-X20 dans les gouvernorats de l’Ariana et de Tunis.

Des commissions régionales ont été mises en place dans les gouvernorats de Sfax, Nabeul, l’Ariana et Tunis pour recevoir les demandes des personnes concernées et ce jusqu’au 10 janvier 2022, indique la même source.

La réponse aux demandes de dédommagement ne se fera pas automatiquement. Les dossiers déposés seront, plutôt, traités au cas par cas par les commissions formées à cette fin, a tenu encore préciser le département de l’Equipement et de l’Habitat.

Les personnes intéressées peuvent contacter les services des affaires foncières et des archives au sein des Directions régionales de l’équipement et de l’habitat dans les régions concernées, pour déposer leurs demandes ou pour plus d’informations.