Prolongation de la grève des magistrats: Le ministère de la Justice maintiendra la retenue sur salaire

Le ministère de la Justice à affirmé dimanche qu’il maintiendra la retenue sur salaire des magistrats grévistes pour le mois de juillet 2022.

Cette mesure intervient suite à l’appel samedi de la coordination des structures judiciaires à poursuivre la grève des magistrats pour la quatrième semaine consécutive et ses répercussions sur les droits et intérêts des justiciables, en particulier ceux qui se trouvent en état de détention, précise le département dans un communiqué.

Samedi, la coordination des structures judiciaires a décidé de prolonger d’une semaine la grève des magistrats et maintenir toutes les activités suspendues dans les tribunaux et institutions judiciaires, et ce, à compter du lundi 27 juin.

Dans une déclaration, la coordination explique que la grève se poursuit en protestation contre l’absence de réaction du président de la République et du ministère de la Justice envers les actions menées par les magistrats.

Les magistrats réagissent au refus de retirer le décret présidentiel 516 portant révocation de 57 juges et réclament la suppression du décret-loi 35 amendant certains articles du texte portant création du conseil provisoire de la magistrature.