Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Moncef Sliti a annoncé, jeudi, des travaux supplémentaires d’un coût global de 6 millions de dinars (MD), dans le cadre du projet de protection de Tunis-Ouest contre les inondations.

Ces travaux concernent essentiellement la réhabilitation du canal de Bortal Hayder à Ksar Saïd à travers l’installation de dalots de diverses sections sur une longueur de 600 mètres, ainsi que du canal avoisinant la route régionale n°31 au niveau de la région de Ksar Saïd 2 et la partie traversant la cité Ibn Sina, à travers la mise en place de bassins d’écrêtement sur une longueur de 1500 mètres.

Il s’agit également de réaliser des ouvrages hydrauliques divers et de réaménager des routes, des trottoirs et des espaces verts.

L’annonce de ces travaux qui débuteront en août 2020 a été faite lors d’une visite effectuée par le ministre à la région pour prendre connaissance de l’état d’avancement du 1er lot du projet de protection de Tunis-ouest contre les inondations qui concerne le réaménagement de l’Oued Bardo/Branche Ibn Sina, dont les travaux ont atteint un taux de réalisation de 90%.