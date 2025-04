Gafsa sera une destination touristique !

Un comité du ministère du Tourisme, en collaboration avec les autorités régionales du gouvernorat de Gafsa et des représentants des secteurs du tourisme et des industries traditionnelles, a tenu ce samedi matin 5 avril 2025 une session préparatoire pour les journées promotionnelles qui se dérouleront à Gafsa les 16, 17 et 18 mai prochains, sous le thème « Gafsa, une destination touristique ».

Il convient de rappeler qu’une réunion avait été organisée le 28 mars dernier au ministère du Tourisme, sous la supervision du ministre, au cours de laquelle une commission centrale a été mise en place. Celle-ci regroupe des responsables du ministère, du Bureau national du Tourisme ainsi que deux experts spécialisés.

Ces journées promotionnelles s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à dynamiser le développement des régions intérieures et à diversifier l’offre touristique en Tunisie, comme l’a expliqué Kamel Gayes, responsable de la gestion des produits au Bureau Tunisien du Tourisme, dans une déclaration à Mosaïque FM.