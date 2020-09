Qalb Tounes décide d’accorder la confiance au gouvernement Mechichi

Qalb Tounes a décidé, lundi soir, d’appeler le groupe parlementaire du parti à accorder la confiance au gouvernement proposé par Hichem Mechichi et de l’inviter à tout mettre en œuvre pour surmonter la crise économique et sociale que traverse le pays.

Dans une déclaration publiée à l’issue des travaux de son conseil national, Qalb Tounes a dit soutenir le gouvernement proposé, faisant part toutefois de « ses réserves sur certaines nominations notamment à la tête des ministères régaliens » qui ne répondent pas, selon lui, aux critères de la compétence et de l’expérience.

Qalb Tounes a également critiqué le déroulement des négociations sur la composition du gouvernement, estimant qu’elles ont été marquées par « des positions contradictoires et ambigües ainsi que des interférences dans les attributions causées par la présidence de la République ».

Le parti rappelle au président de la République qu’il est le garant du respect de la constitution et par conséquent doit être le président de tous les Tunisiens sans exclusion.

Peu avant le démarrage des travaux du conseil national de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, président du groupe parlementaire du parti (27 députés) avait déclaré que le fait que son parti n’ait pas été invité à la réunion tenue lundi à Carthage par le président Kais Saied avec les représentants de partis et de groupes parlementaires « n’influe pas sur sa position définitive quant au vote de confiance ou non au gouvernement Mechichi ».