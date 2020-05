Qalb Tounes n’est pas concerné par la participation à un prétendu gouvernement d’union nationale

Le parti Qalb Tounes a déclaré » ne pas être concerné par la participation à un prétendu gouvernement d’union nationale et refuse de reproduire l’expérience d’échec « , se disant très préoccupé par les tiraillements, les contradictions, l’échange d’accusations et les conflits idéologiques au sein de la coalition au pouvoir.

» Cela montre qu’il ne s’agit guerre d’un gouvernement d’union nationale et que l’actuel gouvernement n’est pas homogène « , a-t-il estimé, par allusion à ce ce qui est rapporté sur l’élargissement des composantes du gouvernement pour lui garantir un soutien politique.

Dans une déclaration, mercredi, à l’issue d’une réunion du bureau politique de Qalb Tounes, le parti appelle le chef du gouvernement à créer une harmonie entre les membres de son équipe gouvernementale et instaurer des conditions de travail adaptées aux besoins du pays, loin des conflits et des divisions.

Le parti a, également, appelé le président de la République, en sa qualité de plus haute autorité dans le pays, à assumer son rôle de rassembleur entre les différents intervenants et garant du respect de la Constitution face au climat de tensions régnant sur la scène politique, notamment des menaces de mort.

Qalb Tounes a, par ailleurs, appelé le gouvernement à adopter le principe de transparence et informer l’opinion publique notamment sur le sort de l’argent public, des dons et des prêts contractés au nom de la lutte contre la propagation du Coronavirus.Le parti a, dans ce contexte, annoncé la présentation, dans les prochains jours, d’un projet d’un pacte national visant à lutter contre la pauvreté et venir en aide aux catégories sociales les plus démunies.

Concernant la question du » tourisme partisan et parlementaire » évoquée, récemment, dans le cadre de l’amendement du règlement intérieur du parlement, le parti a qualifié ce phénomène de » supercherie et de rupture de promesse « , soulignant sa détermination à mettre un terme à cette pratique » immorale qui déshonore la vie politique » et menace le processus démocratique.Et d’appeler à l’accélération de la mise en place de la Cour constitutionnelle, seul organe capable d’éviter la confusion des interprétations juridiques et constitutionnelles.