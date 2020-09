Qatar réitère sa disposition à soutenir la Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, Ali Ben Fetais Al-Marri, procureur général de l’Etat du Qatar.

A cette occasion, le chef de l’Etat s’est félicité du niveau exceptionnel des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Qatar et sa volonté de les développer davantage dans tous les domaines.

Kaïs Saïed a fait valoir, également, les résultats de la visite de l’Emir de l’Etat du Qatar Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani le 24 et 25 février dernier, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a salué, dans ce sens, la volonté et la disposition de Tamim Bin Hamad à impulser les projets de développement en Tunisie et à appuyer ses efforts pour relever les différents défis, dont celui de faire face à la pandémie du Covid-19.

De son côté, le procureur général de l’Etat du Qatar a réitéré la disposition de son pays à soutenir la Tunisie pour qu’elle puisse dépasser les difficultés conjoncturelles, estimant que c’est un devoir compte tenu des relations de fraternité qui réunissent les deux pays et leurs peuples frères.