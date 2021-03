Tunisie-Qatar: Un mémorandum pour actualiser le statut du Conseil d’affaires mixte

Un mémorandum visant l’actualisation du statut du Conseil d’affaires mixtes tuniso-qatari, a été signé, mardi, entre la Chambre qatarie du commerce et d’industrie et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), en marge d’une rencontre d’affaires, organisée à Doha au Qatar.

Une délégation de l’UTICA conduite par Samir Majoul, président du patronat tunisien ainsi que des membres du bureau exécutif de l’organisation patronale ont participé à cette rencontre, à laquelle a assisté le président de la chambre qatarie, Cheikh Khalifa Ben Jassem Al Thani, ainsi que des chefs d’entreprises et des hommes d’affaires du Qatar.