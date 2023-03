Qualité de l’eau potable : L’Algérie 2ᵉ en Afrique

Une étude menée par l’université américaine Yale classe l’Algérie en deuxième position en Afrique en ce qui concerne la qualité de son eau potable, rapporte le quotidien arabophone Echourouk.

Afin de mesurer la qualité de l’eau, les spécialistes utilisent l’IPE. Il s’agit de l’indice de performance environnementale. En effet, ce paramètre indique le nombre exact de personnes susceptibles de tomber malades à cause de l’eau insalubre.

Le score obtenu est appelé DALY et il est mesuré pour 100.000 personnes. Cela veut dire que si un pays a obtenu un score de 100, la qualité de son eau est jugée très propre. Dans le cas contraire, le score zéro (0) indique que celle-ci en est moins, précise, pour sa part, le site Dzair Daily.

En fait, l’enquête consiste à contrôler la qualité de l’eau potable de chaque pays. Par conséquent, l’Algérie a été classée à la deuxième position dans le continent africain après l’île Maurice. Dans le détail, elle a obtenu un score de 53,3 sur 100 pour la qualité de son eau potable. Al’échelle mondiale, l’Algérie se situe à la 72e place.

Ce résultat témoigne des efforts déployés par les autorités algériennes qui ont pris des mesures pour l’approvisionnement en eau potable qui s’étend jusqu’aux régions les plus isolés. En plus de la modernisation des infrastructures de traitement et de dessalement de l’eau dans tout le pays, rappelle la même source.