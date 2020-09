Quasi Black-out à la Steg

Dans la nuit de mardi à mercredi vers 4 heures du matin, un Black-out presque total s’est produit au niveau du réseau électrique de la Steg qui a concerné presque toute la Tunisie du nord au sud. Cette panne, et d’après une source interne à la Steg, est due à un « crash » de 2 centrales électriques. Cela aurait commencé par Ghannouch au Sud tunisien. Une des centrales de Sousse a essayé de prendre la relève, mais la charge aurait été tellement forte qu’elle a dû faire du délestage sur le reste du réseau, provoquant ainsi, le presque Black-out. A la Steg, on ne répond pas au téléphone. Mais ce ne serait pas le 1er du genre. Le plus célèbre et le premier étant celui lors de la finale de la coupe du monde en juin 2001.