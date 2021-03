Que faisait Simon Barceló avec Habib Ammar?

Au cours de son dernier entretien avec le ministre tunisien du tourisme, Simon Barceló, présenté par un communiqué du ministère du tourisme comme « investisseur » espagnol et propriétaire de l’une des plus grandes entreprises touristiques au monde, «Barceló Hotels Group», « a exprimé son intention d’investir à nouveau en Tunisie à travers l’exploitation et le développement d’établissements hôteliers haut de gamme et aux normes internationales dans un nombre de régions de la République ».

- Publicité-

Petit rappel, le groupe espagnol Barceló n’avait jamais investi en propre en Tunisie. Ce qui lui y reste, et depuis bon nombre d’années, c’est juste une présence sous forme de gestion pour compte d’hôtel qu’il pourrait aussi louer. Que serait-il donc venu faire ? Demander de l’argent tunisien pour des campagnes de Promotion où la Tunisie pourrait être présente ?