Habib Ammar inaugure la bibliothèque Mohamed Mahfoudh

Le ministre des affaires culturelles par intérim Habib Ammar a inauguré vendredi après-midi au Centre national du cinéma et de l’image CNCI (cité de la culture Chedli Klibi) la bibliothèque Mohamed Mahfoudh. Cette nouvelle institution dotée d’ouvrages et de revues tunisiennes et étrangères servira d’espace pour accueillir les chercheurs dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma.

Portant le nom de l’écrivain et critique de cinéma feu Mohamed Mahfoudh, cette bibliothèque offrira pour le moment aux intéressés des ouvrages sur support papier notamment différentes catégories de livres et de revues dont le nombre dépasse 1600 titres en attendant sa numérisation.

La bibliothèque sera dotée également selon le programme d’une salle de projection et d’emprunt de films au profit des chercheurs désirant voir certains films sur place et ce dans un pavillon consacré dans ce sens.

L’inauguration s’est déroulée en présence du chef du cabinet Youssef Ben Brahim, du directeur général du CNCI Slim Dergachi, du directeur artistique de la cinémathèque tunisienne Tarak Chaabane ainsi que des membres de la famille de feu Mohamed Mahfoudh.