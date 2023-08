Que vaut la Tunisie aux yeux des Etats du Golfe ?

Les États du Golfe tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU) et le Qatar considèrent la Tunisie comme un partenaire important en matière de politique étrangère au sein de leur sphère d’influence régionale. Ils saluent également l’autocratisation actuelle de la Tunisie sous le président Kais Saïed. Cependant, les États du Golfe n’y poursuivent plus d’objectifs stratégiques. Alors que la région connaît une mutation géopolitique vers plus de gestion des conflits et de réconciliation, les États du Golfe considèrent la Tunisie comme un partenaire de choix dans la stabilité régionale mais non plus comme un partenaire de nécessité en termes d’investissement économique ou de coopération au développement. C’est sous ces traits que la Tunisie telle que vue par les Etat du Golfe apparaît sous la plume de l’un des spécialistes les plus en vue des affaires du Golfe, Sebastian, chercheur senior au Centre de Recherche Appliquée en Partenariat avec l’Orient (CARPO.)

Il rappelle, dans une analyse livrée sur le site du think tank Atlantic Council, qu’au cours s de la dernière décennie, l’engagement des pays arabes du Golfe a traversé trois phases en Tunisie qui ont été caractérisées par des priorités et des motivations différentes. La première, dans la foulée de la Révolution de 2011, s’est caractérisé par une implication politique, développementale et économique accrue de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et, surtout, du Qatar. Dans le même temps, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont réduit leur soutien politique au minimum, ce qui a également affecté leurs activités économiques et de développement en Tunisie à moyen terme.

La seconde phase a été marquée caractérisée par une intensification de la concurrence inter-Golfe, notamment lors de la « crise du Golfe » entre juin 2017 et janvier 2021. Cette rivalité entre le « quatuor bloquant » (Arabie saoudite, EAU, Bahreïn et Égypte) d’un côté d’autre part et le Qatar d’autre part se sont également disputés en Tunisie, qui s’est imposée comme un haut lieu de la compétition inter-Golfe. Dans le sillage de cette rivalité, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont redoublé d’efforts pour réduire l’importance politique des islamistes, comme en témoigne la surveillance de Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahda.

Alors que la plupart des États du Golfe connaissent une transformation socio-économique fondamentale, ils sont fortement intéressés par la réconciliation régionale comme condition préalable au progrès économique. Ils doivent préserver leurs modèles commerciaux spécifiques et sont donc enclins à moins de conflits idéologiques et à plus de pragmatisme tactique.

La Tunisie est devenue moins pertinente au cours de la troisième phase actuelle : depuis que les liens entre le « quatuor bloquant » et le Qatar ont repris en janvier 2021, la polarisation inter-Golfe a diminué. En outre, le virage vers plus d’autoritarisme est salué à la fois par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et considéré comme une pierre angulaire de la stabilité de la Tunisie. La consolidation du pouvoir de Saïed sert ainsi les aspirations des États du Golfe à rétablir le statu quo pré-soulèvement arabe.

Saied , « partenaire de la stabilité régionale »

Du point de vue des États du Golfe, le retour de l’autoritarisme sous Saïed a été un succès qu’il faut préserver, mais pas à tout prix. Comme d’autres conflits régionaux méritent plus d’attention et d’efforts, les investissements du Golfe en Tunisie sur les fronts politique, financier et économique sont limités. Politiquement, Saïed est officiellement promu partenaire de la stabilité régionale ; il a participé au sommet de la Ligue arabe à Djeddah et entretient des relations conciliantes avec les gouvernements du Golfe. Néanmoins, son gouvernement ne joue pas un rôle influent dans le jeu de pouvoir régional.

Sur le plan économique, si on la replace dans une perspective régionale, la Tunisie ne joue qu’un rôle mineur dans les investissements arabes du Golfe. Elle reste un petit marché qui dépend principalement des importations en provenance de pays européens comme l’Italie (14 % de toutes les importations en 2021) et la France (12 %), mais aussi la Chine (11 %).

À une époque où les priorités géopolitiques changent et la diversification économique intérieure en cours, le chercheur du CARPO pense que l’engagement des États du Golfe avec la Tunisie se concentrera très probablement uniquement sur des domaines spécifiques afin de préserver la stabilité autoritaire dans le pays. Alors que l’aide financière et l’investissement économique resteront limités et principalement liés à des motivations politiques, d’autres secteurs tels que l’éducation, l’entrepreneuriat vert et le développement des capacités pourraient devenir plus pertinents. Mais des initiatives du secteur privé et philanthropique pourraient contribuer à promouvoir l’entrepreneuriat tunisien et les start-ups à l’avenir, renforçant ainsi l’environnement de l’investissement. En particulier, l’entrepreneuriat vert pourrait devenir un moteur pour l’engagement futur des monarchies du Golfe avec le pays : alors que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Oman investissent dans les énergies renouvelables telles que l’hydrogène, la Tunisie pourrait devenir un partenaire intéressant pour la coopération bilatérale et le transfert de connaissances. . L’Arabie saoudite pourrait potentiellement promouvoir une collaboration dans l’action climatique avec la Tunisie dans le cadre de l’initiative verte du royaume au Moyen-Orient.