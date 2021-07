Question de salaires pour Mechichi

Il y a quelques jours, un de nos articles sur la loi de finance rectificative (LFR) de 2021, dérangeait officieusement La Kasbah dans ses relations avec le FMI, et notamment sur la question du volume de la masse salariale, nœud gordien des négociations pour un nouvel accord d’assistance budgétaire du FMI. On nous répond même officieusement que ce n’est pas sur cette hypothèse de LFR que le « super » ministre des Finances travaillait, et que celle dont nous disposons (Version PP signée du MF comme le montre notre photo) et qui rapportait une hausse de 4 % de la masse salariale pour 2021, n’était qu’une hypothèse parmi tant d’autres. Pour l’instant, le « super » ministre préfère le monologue sur une seule radio privée !

L’écrire officiellement, c’est donner son accord !

Mais voici que le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi s’est entretenu, mercredi 14 juillet 2021 au palais du gouvernement dans la Kasbah avec le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Tabboubi.

« Le chef du gouvernement a souligné l’importance de ces rencontres périodiques avec le secrétaire général de l’organisation syndicale, ou entre le gouvernement et la partie syndicale afin de parvenir à des accords et des solutions au profit des Tunisiens (…), constatant à cet égard que le gouvernement était soucieux de remplir toutes ses obligations et même les engagements qu’il avait pris, et ce dans le cadre de la continuité de l’État et de la préservation de son autorité et de sa conviction de la nécessité du travail conjoint avec tous les partenaires sociaux », disait le communiqué officiel après l’entrevue entre les deux hommes.

Notons ici que c’est le chef du gouvernement qui négocie avec un FMI qui reste réfractaire à une assistance financière qui irait gonfler la masse salariale, qui dit lui-même son souci de remplir « toutes ses obligations et engagements » pris avec la toute- puissante centrale syndicale ouvrière tunisienne .

Et le même communiqué de préciser encore, sa parole n’étant pas tombée dans l’oreille d’un sourd et surtout pas un Tabboubi qui venait il y a juste quelques jours de demander la relance des négociations salariales, que « pour sa part, Noureddine Tabboubi a soulevé (…) la nécessité d’accélérer la publication du reste des arrêtés réglementaires concernant la récente entente entre l’UGTT et le gouvernement dans plusieurs secteurs et les moyens d’assainir le climat général par des efforts concertés et unifiés afin de restaurer le dynamisme économique après la pandémie ».

Qui pensera aux chômeurs et aux victimes de Covid-19 ? Certainement pas l’UGTT

Le chef du gouvernement, dont les services ont rendu tout cela officiel, était-il conscient qu’en rapportant cela, il s’y engageait de manière officielle ? Avait-il, auparavant, fait une étude chiffrée de l’impact financier supplémentaire des arrêtés qu’il promet de rendre officiels et applicables ? A-t-il pris connaissance de l’impact financier en matière de salaires sur les équilibres globaux du budget ?

Rappelons que le volume salarial sera de 20,953 Milliards DT, en hausse de presque 4 % par rapport à ce qui était prévu, représentant presque 47 % de tout le budget, et presque 18 % de tout le PIB, pour uniquement 700 mille fonctionnaires et non toute la population des employés (public et privé).

A-t-il pensé aux 676,6 milliers de chômeurs (Un taux de chômage de 17,8 % au T1 2021) et aux 30,1 % de chômeurs diplômés du supérieur, auxquels ne semble pas penser le fameux partenaire social qu’est l’UGTT ? Qui leur assurera l’emploi et par quels moyens financiers puisque 47 % du budget vont devoir aller à quelque 700 mille fonctionnaires seulement ? Que va-t-il dire à ses bailleurs de fonds ? Que la Tunisie est un pays indépendant et libre de faire ce qu’il veut des crédits qu’on lui donne ? La souveraineté, c’est d’abord celle des moyens financiers, non celle des vaccins quémandés de toute part !

Et la prochaine génération qui aura sur le dos la charge de payer ces crédits et cette dette ? L’UGTT lui a-t-elle donné quelque chose, la paix sociale par exemple, en échange ? Rien, ni à lui, ni à tous ceux qui avaient signé les engagements de hausses salariales avant lui !