Qui est l’opérateur marocain qui va travailler à Gafsa ?

Le consortium maroco-français “Navera/Engie” a été déclaré adjudicataire provisoire pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de Gafsa, Selon le communiqué annonçant cette adjudication, Navera est un acteur privé marocain spécialisé dans les secteurs de l’énergie et du cycle de l’eau. En tant que producteur indépendant d’électricité, le groupe dispose d’un portefeuille d’actifs totalisant une capacité de 3,5 GW dont plus de 2 GW en énergies renouvelables. Navera, qui exploite à présent cinq parcs éoliens au Maroc et en construit cinq autres, dans le cadre du Projet éolien intégré de 850 MW, est par ailleurs Co-développeur de la centrale thermique de Safi, opérationnelle depuis 2018 avec une capacité de 1386 MW.

Cité dans un communiqué, Saïd Elhadi, PDG de NAREVA s’est félicité de ce projet solaire “remporté avec notre partenaire Engie en Tunisie. Navera est honorée de contribuer au déploiement du Plan solaire tunisien constituant la pierre angulaire de la politique de transition énergétique du pays”, a-t-il dit dans un communiqué.