R.Ghannouchi maintenu en état de liberté

Le ministère public du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a autorisé les agents de l’Unité centrale antiterroriste de la Gade nationale de maintenir en état de liberté, le chef du Mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi.

Ghannouchi a comparu, ce jeudi 23 février, devant l’unité de lutte contre le terrorisme à l’Aouina et a été interrogé dans le cadre d’une plainte déposée par un syndicaliste sécuritaire, sur l’existence d’un enregistrement audio d’une réunion entre Rached Ghannouchi et des dirigeants « salafistes et djihadistes », rapporte Mosaïque fm.