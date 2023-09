Rabat et Washington renforcent leur partenariat à l’enseigne de coopération atlantique

Les États-Unis, ainsi que 31 pays côtiers de l’Atlantique, dont le Maroc,* répartis sur quatre continents (Afrique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud ainsi que les Caraïbes) ont adopté et lancé, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, le « Partenariat pour la coopération atlantique ».

C’était lors de la réunion ministérielle pour la coopération atlantique tenue en marge de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, selon un communiqué du Département d’État américain. Ce dernier précise également que le « Partenariat pour la Coopération Atlantique » est le premier à couvrir à la fois l’Atlantique Nord et l’Atlantique Sud et à aborder un large éventail de questions liées aux priorités communes et ouvrant un nouveau chapitre de la coopération régionale, allant du développement économique à la protection de l’environnement, en passant par la science et la technologie. L’objectif étant de « rassembler la communauté atlantique autour d’un cadre pour un engagement plus efficace et de formuler un ensemble de principes directeurs pour la coopération tels qu’énoncés dans l’Accord atlantique » selon le document publié par le Département d’État américain, cité par Hespress.

Par ailleurs, les 32 pays ont adopté une déclaration annexée à un plan d’action sur la coopération atlantique qui met l’accent sur nombre de points dont le plus important est l’engagement à « œuvrer pour renforcer la coopération régionale, trouver des solutions innovantes pour faire avancer les objectifs communs, coordonner les efforts pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la prospérité et relever les défis ensemble », en plus de leur engagement à « soutenir les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale et d’indépendance politique des États et à respecter le droit international, et notamment la Charte des Nations unies, afin de promouvoir un Atlantique ouvert dans lequel les États atlantiques sont libres de toute ingérence, coercition ou action agressive.

