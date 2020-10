Rached Ghannouchi appelé à faire le test Covid-19

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL) Abir Moussi a annoncé , ce mercredi 7 octobre 2020 sur sa page Facebook, qu’elle a été testée positive au Covid-19. Moussi a expliqué dans une vidéo publiée sur sa page officielle Facebook, qu’elle ne présentait pas de symptômes et qu’elle était en très bonne santé. Moussi a pourtant appelé le président de l’ARP Rached Ghannouchi et tous les députés qui ont été présents à ses côté, lors de la récente plénière du Parlement, à effectuer des tests de dépistage ,et à se protéger à travers des gestes préventives ( confinement sanitaire) .