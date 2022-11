Radisson ouvre à Sfax et fait rebranding de « La Maison Blanche »

Le groupe hôtelier américain « Radisson Hotel Group » a renforcé sa présence en Tunisie avec l’ouverture récente du Radisson Sfax, et le passage de La Maison Blanche Tunis sous la marque Radisson Individuals. C’est ce qu’annonce le groupe dans un communiqué de presse.

Le groupe compte actuellement près de 100 hôtels et 16 000 chambres opérationnels et en développement en Afrique. Au cours des deux dernières années seulement, le Groupe a inauguré plus de 16 nouvelles ouvertures sur le territoire et a sécurisé 25 nouveaux hôtels, soit un ajout de plus de 4 800 chambres à son portefeuille. Plus tôt cette année, Radisson Hotel Group a annoncé le dépassement de son objectif de croissance semestrielle en Afrique grâce aux nouvelles ouvertures et aux entrées dans des nouvelles destinations d’affaires et de loisirs. Le groupe est désormais en mesure d’atteindre son objectif d’atteindre 150 hôtels sur le continent au cours des cinq prochaines années, ce qui en fait l’une des compagnies hôtelières à la croissance annuelle la plus rapide en Afrique.