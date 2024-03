Ramadan  à l’enseigne de la  baisse des prix des produits alimentaires

Quelques jours seulement nous séparent du mois saint, les Tunisiens, comme à l’accoutumée, s’apprêtent à accueillir comme il se doit ce mois, connu pour ses mets les plus ses soirées et veillées nocturnes et son ambiance conviviale et chaleureuse.

Ils mettent, à cette fin, les petits plats dans les grands et s’approvisionnent en conséquence, en une variété d’aliments et denrées spécifiques, qu’ils ont l’habitude de consommer durant le mois saint. D’autres optent aussi pour le renouvellement de leurs ustensiles de cuisine pour fêter ce mois (…). C’est dans ce contexte que le département du Commerce a tenu, jeudi 7 mars 2024, une conférence de presse sur les préparatifs alimentaires pour le mois de Ramadan.

Dans une déclaration exclusive faite à Africanmanager, Houssem Touiti, directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques a affirmé que son le ministère a programmé une série de mesures visant à garantir la disponibilité de tous produits de consommation de base au profit des citoyens, au cours du mois saint.

Touati a assuré que les campagnes de contrôle économique dans tous les gouvernorats seront intensifiées afin d’enrayer le phénomène de la spéculation, du monopole et de la hausse illicite des prix. Par ailleurs, il a annoncé que les prix de divers produits de base devraient baisser pendant le mois de Ramadan par rapport au même mois de l’année dernière.

2000 tonnes de bananes seront importées d’Egypte

Pour sa part, la directrice générale du commerce intérieur, Besma Trabelsi, a annoncé qu’il a été décidé de distribuer 500 tonnes de café chaque semaine dans les divers gouvernorats afin de garantir le bon approvisionnement des marchés. Trabelsi a, encore, assuré qu’il n’y aura pas de pénurie concernant la disponibilité de ce produit très recherché par les Tunisiens. Elle a, également, indiqué que 200 tonnes de viandes rouges seront importées en prévision du mois de Ramadan.

La responsable a, dans ce sens, expliqué que le secteur de viande connaît actuellement une pénurie structurelle au niveau de la production nationale. Sur un autre volet, elle a fait savoir que les prix de vente de viandes rouges locales ne dépasseront pas les 31 dinars pour le kilogramme. Et d’assurer qu’un programme d’importation de 15 mille tonnes d’huile subventionnée a été lancé. Selon la même source, une première cargaison de 6000 tonnes est arrivée en Tunisie et sera injectée sur les marchés à partir du mois de Ramadan.

Elle a, par ailleurs, rappelé que 2000 tonnes de bananes provenant d’Egypte seront importées, ajoutant que le prix du kilo sera fixé à 5 dinars. Ces fruits seront commercialisés dans les grandes surfaces, les supermarchés et les points de vente du producteur au consommateur, a-t-elle précisé.

La directrice générale du commerce intérieur a ajouté que l’Office Tunisien du Commerce distribuera 1000 tonnes de sucre par jour et 500 tonnes de café destinée à la consommation familiale, par semaine.

Des campagnes de contrôle intensives

Comme chaque année, l’activité de contrôle économique sera renforcée au cours du mois de Ramadan au niveau de l’ensemble des circuits de production et de distribution afin de garantir la transparence des transactions commerciales, de faire face aux spéculations et opérations de monopole et de garantir la qualité des produits.

Également, un programme spécifique sera mis en place par le ministère du Commerce. Il est axé essentiellement sur le suivi quotidien de la situation du marché et le contrôle des différents circuits de distribution des produits de consommation pour évaluer l’approvisionnement et les niveaux des prix et prospecter l’évolution du marché.

Il vise à garantir le suivi des opérations d’approvisionnement des marchés en produits compensés et sensibles et à lutter contre les pratiques illicites pouvant nuire aux transactions commerciales (non-affichage des prix, refus de vente, publicité mensongère…).