Ramadan: La prière du vendredi en 10 minutes

Le directeur de l’Institut Supérieur de la Chariaa, Hedi Rouchou, a annoncé, ce lundi 12 avril 2021, sur Mosaïque fm, les mesures qui seront prises pour la prière de Trawih pendant le mois de Ramadan et la prière du vendredi.

Hedi Rouchou a déclaré qu’il n’y aura aucun changement dans les mesures prises depuis le débit début de la pandémie, il a par ailleurs insisté sur l’importance de l’application des mesures préventives telles que le tapis de prière personnel, se laver à la maison et la distanciation lors de la prière.

Il a ajouté dans le même contexte que la prière du vendredi se tiendra en 10 minutes et les cours et dictées coraniques seront suspendus et les personnes âgées devront faire la prière chez eux.

Rouchou a d’autre part indiqué qu’une réunion sera tenue pour discuter de la procédure à suivre pour la prière de Trawih.