RAMADAN:Le ministère des affaires locales appelle à assurer la propreté pour lutter contre le coronavirus

Le ministère des affaires locales a appelé les municipalités à prendre des mesures exceptionnelles dans le cadre du plan national de lutte contre l’épidémie du coronavirus pendant le mois de Ramadan, et ce, en coordination avec les autorités régionales.

Ces mesures visent, selon un communiqué publié, mercredi, par le ministère, à assurer la préservation de la santé dans les marchés et commerces ouverts au public (contrôle des horaires d’ouverture, suivi des circuits de distribution et des horaires de travail, organisation des opérations de vente,…..) , et ce, en coordination avec les composantes de la société civile.

Le ministère des affaires locales a, également, appelé les municipalités à intensifier leurs interventions pour assurer la propreté aux alentours des marchés et des circuits qui y mènent et des routes principales, tout en assurant le nettoyage périodique de ces espaces .

Et d’ajouter qu’il est nécessaire d’informer les citoyens des horaires de ramassage des déchets ménagers et assimilés, pendant le mois de Ramadan et d’intensifier le contrôle sur le terrain pour dissuader les pratiques qui sont contraires aux réglementations municipales.