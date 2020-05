Rapatriement: Tunisair ouvre certaines de ses agences, demain

Dans le cadre de l’exécution du programme des vols de rapatriement, la compagnie nationale Tunisair a annoncé, dans un communiqué publié samedi 16 mai 2020, que ses agences de la Marsa, de l’avenue Jean Jaurès, de l’avenue de la Liberté, d’El Menzeh, de Bizerte, de Nabeul, de Sousse, de Monastir Ville, de Sfax et de Djerba (Houmt-Souk) seront ouvertes exceptionnellement demain dimanche 17 mai 2020, à partir de 9h et jusqu’à 13h.



Le programme des vols de rapatriement est disponible sur ce lien: https://urlz.fr/cHEJ



Après cinq jours successifs sans aucune nouvelle contamination, trois nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés en date du 15 mai 2020 dont 1 à dans le gouvernorat de Tunis et 2 dans le gouvernorat de Gafsa.



Ainsi le bilan est passé à 1035 cas confirmés sur un total de 37862 analyses effectuées.

Le nombre de malades rétablis est porté à 802, 188 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont 3 seulement sont actuellement hospitalisés et 45 sont morts des suites de la COVID-19.