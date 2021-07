Ras Jdir équipé d’un sophistiqué véhicule de scannage américain non intrusif

L’autorité douanière libyenne a annoncé aujourd’hui qu’elle avait remis au poste de passage frontalier tuniso- libyen de Ras Jdir ce qu’elle a appelé »le premier véhicule d’inspection automatique de fabrication américaine qui fonctionne avec la technologie (L3), le premier au monde qui a l’avantage de la liaison directe ».

Le véhicule mobile de balayage et d’inspection est capable de détecter des stupéfiants, des armes, du matériel nucléaire, des marchandises non déclarées et d’autres produits de contrebande aux points d’entrée, aux postes frontaliers, aux installations militaires et à d’autres points de contrôle.

L’autorité douanière a indiqué qu’un représentant de la société I&SI avait confirmé qu’une équipe technique américaine arriverait à Tripoli pour activer le véhicule dans un délai maximum de 14 jours, et pour installer 4 points de contrôle électroniques au passage de la frontière dans un délai maximum de 25 jours.

Il a également indiqué qu’il s’agissait du premier et unique véhicule en Afrique du Nord et qu’il avait fait l’objet d’un contrat en 2013.