Ras Jebel : Fermeture de 3 cafés et retrait de 150 cartes grises

Des décisions de fermeture immédiate ont été prises contre 3 cafés dans la région de Ras Djebel (gouvernorat de Bizerte) suite au non-respect du protocole sanitaire d’une part et au jeu de cartes ainsi qu’à l’usage du narguilé d’autre part, a fait savoir le délégué de Ras Djebel, Samir Farhat.

- Publicité-

La même source a précisé que les équipes de contrôle mixtes relevant du secteur de la sécurité nationale à Ras Djebel, ont mené des campagnes de contrôle nocturne auprès des locaux ouverts au public notamment les cafés et les salons de thé, lesquelles ont débouché sur la fermeture immédiate de trois cafés.

Elle a ajouté que les services de sécurité et de contrôle ont retiré 150 cartes grises de voitures dont les conducteurs ont contrevenu la mesure d’interdiction de la circulation des véhicules sans autorisation pendant le couvre-feu. De plus, près de 60 motocycles ont été saisis pendant la même période et près de 360 rapports de contravention ont été rédigés, pour cause de non-port du masque.