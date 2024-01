RCD : Les pires  inondations en 60 ans

La République Démocratique du Congo connaît actuellement ses pires crues depuis 60 ans. Le pays est brutalement touché par les conséquences du réchauffement climatique. Ces dérèglements ont entraîné des inondations dans plusieurs villes du pays.

Après Kinshasa, la province de Mongala et de l’Ituri, c’est maintenant Mbandaka et ses zones périphériques qui sont confrontées à une augmentation du niveau du fleuve Congo, qui a atteint les 6,05 mètres. En 1961, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.

Cette montée des eaux provoquée par des pluies exceptionnelles dans le pays, a détruit de nombreuses habitations, laissant les locaux dans une situation dramatique. Presque toute la rade portuaire de Kinshasa est sous l’eau, indique le directeur technique de la Régie des voies fluviales, Cédric Tshumbu, et le phénomène touche l’ensemble du territoire.

Si les précipitations sont plus courtes, elles deviennent néanmoins plus intenses. Le réchauffement climatique a rendu les sols plus durs et imperméables, ce qui empêche l’absorption de l’eau par la terre et accentue le ruissellement.

À cela s’ajoutent les effets négatifs de la déforestation qui favorise les inondations et freine également l’infiltration de l’eau dans le sol.

