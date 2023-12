RCD : L’opposition réclame de nouvelles élections

Au départ, prévues pour la seule journée de mercredi, les élections générales en RDC ont été prolongées jusqu’à jeudi, en raison des retards et des irrégularités constaté la veille.

« Nous voulons que les 71 000 bureaux de vote soient tous ouverts. Chacun d’entre eux doit ouvrir et accueillir les électeurs pour qu’ils puissent voter. Si nous ne les avons pas tous, nous ne considérons pas que ce sont des élections », a déclaré Martin Fayulu, candidat de l’opposition à la présidence, cité par Africanews.

Dans un communiqué, le gouvernement n’a pu que reconnaître « le retard constaté dans l’ouverture de certains bureaux de vote ». A félicité la Céni pour l’organisation des élections qui se sont selon lui « globalement » bien déroulées. Mais l’opposition a déjà prévenu.

« Si au cours de ces scrutins, il y a des irrégularités, nous n’allons pas accepter que la population soit placée dans une position où elle ne peut pas choisir ses dirigeants. », a déclaré Denis Mukwege, candidat à l’élection présidentielle congolaise.

Plus de 44 millions d’électeurs, sur un total d’environ 100 millions d’habitants doivent élire notamment leur président. Le sortant, Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession.

- Publicité-