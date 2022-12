RDC : Affrontements meurtriers entre rebelles du M23 et milices

De violents affrontements ont opposé mardi des rebelles du M23 à des miliciens dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) et, selon des bilans très difficiles à confirmer, ont fait de nombreux morts parmi les civils, ont indiqué des sources locales.

Une de ces sources, sous couvert d’anonymat, indique avoir eu connaissance d’une centaine de victimes.

Depuis la fin de la semaine dernière et l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu décidé le 23 novembre lors d’un sommet à Luanda, aucun combat n’a été signalé entre le M23, qui occupe de larges pans d’un territoire de la province du Nord-Kivu, et l’armée congolaise. Mais des affrontements continuent entre le mouvement rebelle tutsi et diverses milices appuyées notamment par le mouvement hutu Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR).