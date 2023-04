RDC : Le franc congolais baisse face au dollar américain

C’est la question qui hante le quotidien de nombreux Congolais : le franc va-t-il continuer à baisser face au dollar ? Dans un pays où les gens protègent leur pouvoir d’achat en épargnant en dollar, la question est loin d’être réservée aux économistes. Or, depuis quelques semaines, le dollar coûte de plus en plus cher sur le marché parallèle. Il faut environ 2 300 francs pour un dollar à Kinshasa contre 2000 en début d’année.

« Toute crise entraîne spéculation. » Pour l’économiste Hubert Mpunga, il ne faut pas chercher loin les raisons de la baisse du franc congolais face au dollar. « La guerre à l’Est du Congo a déséquilibré les échanges de biens et de services », explique-t-il. Elle sert de prétexte à certains commerçants pour augmenter les prix des produits importés. L’inflation – qui a atteint 13% l’an dernier – grimpe déjà à plus de 5% sur les trois premiers mois de l’année, ce qui se traduit aussi par un affaiblissement du franc congolais. Cette guerre coûte aussi beaucoup d’argent au budget de l’État. Celui de la Défense a ainsi connu cette année un bond spectaculaire. Et depuis le 1er janvier, l’État est en déficit régulier. Néanmoins, le ministère des Finances affirme que ces déficits sont comblés par les bons du Trésor et n’influent pas en théorie sur le cours de la monnaie.