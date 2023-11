RDC: Les rebelles du M23 s’emparent d’une ville dans le Nord-Kivu

Alors que la campagne électorale bat son plein à moins d’un mois de l’élection présidentielle, les rebelles du M23 continuent leur avancée dans l’est du pays. Dans un communiqué jeudi matin, le groupe armé a annoncé avoir pris la ville de Mweso, dans le Nord-Kivu. Une cité qui se trouve à une centaine de km de la capitale provinciale, Goma.

La prise de Mweso marque une nouvelle avancée du M23. Et lui permet de couper l’un des deux axes routiers allant de Goma vers le nord de la province. Le mouvement rebelle a également effectué une avancée un peu plus au sud. Et ne se trouverait plus qu’à une quinzaine de kilomètres de Saké au bord du lac Kivu.

Selon un observateur cité par RFI, , la prise de ces deux villes permettrait au M23 de contrôler le trafic vers Goma. Et couper l’approvisionnement de la capitale provinciale, notamment en produits frais, en provenance du territoire de Masisi.

