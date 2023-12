RDC : L’ONU lance le retrait anticipé et « progressif » des Casques bleus

Malgré ses inquiétudes sur les violences dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le Conseil de sécurité de l’ONU a engagé mardi un retrait anticipé et progressif des Casques bleus du pays à partir de fin 2023, comme réclamé par Kinshasa.

A la veille d’élections à haut risque dans le pays, qui coïncident avec l’expiration du mandat annuel de la mission de maintien de la paix de l’ONU (Monusco), le Conseil, dans une résolution adoptée à l’unanimité, a souligné son « inquiétude concernant l’escalade de la violence » dans l’est et « les tensions entre le Rwanda et la RDC ».

Malgré cette situation, le gouvernement congolais réclame depuis des mois un retrait « accéléré » des Casques bleus, à partir de fin 2023 et non fin 2024. Il juge la force onusienne inefficace pour protéger les civils face aux groupes armés et milices qui sévissent depuis trois décennies dans l’est de la RDC.

Une accusation similaire à celle d’autres pays africains, notamment du Mali qui a imposé le départ dans l’urgence de la mission de l’ONU Minusma. Mais qui n’a pas empêché Kinshasa de demander la semaine dernière l’aide de la Monusco pour l’acheminement du matériel électoral.

Plusieurs membres du Conseil, notamment les Etats-Unis, ont émis des doutes ces derniers mois sur le fait que les forces congolaises soient prêtes à remplacer la Monusco pour assurer la sécurité de la population.

