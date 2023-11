RDC : L’UE déploie ses observateurs pour les élections

La mission d’observation électorale de l’Union européenne en République démocratique du Congo plaide pour la mise à disposition des fonds électoraux à la commission électorale nationale indépendante pour achever son travail. Le pays organise le 20 décembre prochain des élections législatives et présidentielle.

Au cours d’une conférence de presse mardi sa cheffe , Malin Björk, a par ailleurs annoncé le déploiement de 42 observateurs dans le pays en vue du scrutin du 20 décembre prochain.

Ces observateurs, arrivés le 17 novembre, seront déployés « dans les jours qui viennent » dans 17 des 26 provinces de ce vaste pays d’Afrique centrale, a indiqué l’eurodéputée suédoise à la tête de la mission lors d’une conférence de presse dans la capitale Kinshasa.

« Ils seront nos yeux et nos oreilles sur le terrain », a-t-elle déclaré.

La République démocratique du Congo doit organiser des élections législatives et présidentielle le 20 décembre, au cours desquelles le président sortant Félix Tshisekedi, âgé de 60 ans, brigue un second mandat.

