RDC: Moïse Katumbi promet de faire de Kinshasa «la plus belle capitale d’Afrique»

La campagne électorale bat son plein dix jours avant sa fin officielle en RCD. L’opposant Moïse Katumbi a tenu son meeting de campagne dans la capitale, critiquant le bilan du président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Il était accompagné de quatre candidats qui se sont désistés en sa faveur : l’ancien premier ministre Matata Ponyo, Seth Kikuni, Frank Diongo et tout récemment Delly Sesanga.

Moise Katumbi affirme rêver grand pour la capitale Kinshasa, qui compte le plus grand électorat du pays. Il affirme vouloir faire de la mégalopole la plus belle capitale d’Afrique avec des infrastructures modernes.

S’il est élu, l’opposant promet de réduire le train de vie des institutions politiques, en commençant par la présidence. Il a également promis de supprimer le bureau de la première dame et de renoncer à son salaire, s’il parvient à l’emporter face à Félix Tshisekedi. Il propose encore de réduire les émoluments des députés, un sujet qui suscite des polémiques depuis un an.

