RDC-Présidentielle : Félix Tshisekedi déclaré vainqueur

Félix Tshisekedi rempile, le président sortant a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo.

Il est crédité de 73,34 % des voix, selon les résultats publiés dimanche par la commission électorale nationale indépendante**. Moïse Katumbi** a obtenu 18,08 %, alors que Martin Fayulu a recueilli 5,33 %, précise Africanews.

Devant les militants acquis à sa cause, Félix Tshisekedi a appelé à l’unité dans son quartier général de campagne. ‘’Cette victoire est la vôtre, elle est la victoire de la solidarité des Congolais.’’

Elle est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne. ‘’’, a-t-il déclaré, entouré de sa femme et de sa mère.

Le président réélu a donné dans son premier discours, un aperçu de son programme pour les cinq prochaines années. Sécurité, emploi, éducation et diversification de l’économie entre autres, figurent parmi les axes prioritaires annoncés par ce sexagénaire.

