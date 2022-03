RDC : Un ministère épinglé pour détournement de près de 400 000 dollars

Le ministère de l’enseignement primaire congolais a été épinglé par l’Inspection générale des finances (IGF) qui l’accuse d’avoir détourné près de 400 000 dollars alloué à l’organisation du premier championnat de football scolaire d’Afrique en République démocratique du Congo.

Pour cette compétition scolaire initiée par la Fédération internationale de football association (Fifa) et organisée à Kinshasa, l’Etat congolais a apporté un financement de plus d’un million de dollars. Sur ce montant, le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST) a reçu 400 000 dollars pour contribuer à l’organisation de l’événement.

Malheureusement, « les inspecteurs des finances ont découvert » notamment « que sur un prétendu paiement de 120 000 dollars à Transco (entreprise publique de transport en commun) pour la location des bus, rien que 16 000 ont été effectivement remis à ce transporteur », a dénoncé le chef de l’IGF.