RDC: Une explosion de cas de variole du singe fait plus de 400 morts

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités et les professionnels de la santé sont inquiets, car les cas de variole du singe, aussi appelée Mpox, sont en très forte hausse. Plus de 11 000 cas ont été recensés et 450 personnes sont décédées. Sur les 26 provinces congolaises, 25 sont touchées et la maladie se développe également au Burundi voisin, faisant craindre l’émergence d’une nouvelle souche plus mortelle de ce virus.

À l’origine, les malades étaient contaminés par des animaux infectés, mais la nouvelle souche de la variole du singe se transmet d’homme à homme. En RDC, la province de l’Équateur (Ouest), est la plus touchée, précise le porte-parole du gouvernemen.

« Il y a une réelle inquiétude, explique le chargé des opérations de riposte contre le Mpox [pour Monkey Pox, soit variole du singe) en RDC. Nous sommes à plus de 800 notifications par semaine épidémiologique de cas de Mpox. Le gouvernement a pris comme décision de mettre les moyens pour qu’ensemble, nous sachions comment stopper cette épidémie qui prend des allures exponentielles. »

