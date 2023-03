Recul de 50% des fréquentations des cafés

Le vice président de la chambre nationale des propriétaires de cafés, Sadri Ben Azzour, a indiqué, jeudi 30 mars, que le taux de fréquentation des cafés a reculé de 50%, au cours de ce mois de ramadan, en comparaison avec les ramadans de la période précédant la pandémie de coronavirus.

Parlant à Assabah News, il a noté que les propriétaires de cafés s’attendaient à une augmentation des fréquentations, d’autant que le ramadan de 2023 a coïncidé avec la saison du printemps et l’élévation de la température, mais c’est l’inverse qui s’est produit.

Il a signalé que les établissements de café consomment en moyenne 500 tonnes de café par semaine, sachant que l’Office du commerce avait annoncé l’importation de quantités de café propres à couvrir les besoins durant le mois du jeûne.

Sadri Ben Azzouz a évoqué les mesures prises pour mieux organiser le secteur, faisant remarquer que les propriétaires de cafés sont désormais astreints à faire des déclarations sur leurs revenus tous les trois mois et non plus chaque année, outre l’obligation de produire des factures concernant les achats de marchandises. Il a estimé que les propriétaires de cafés n’étaient pas adaptés à ces nouvelles formalités car plusieurs d’entre eux s’approvisionnaient auparavant sans factures.