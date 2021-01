Récupération de deux terres domaniales agricoles à Kairouan

Deux terres domaniales agricoles d’une superficie de 10 hectares viennent d’être récupérées, par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Kairouan, a indiqué, mercredi, le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières.Le ministère a précisé que ces deux terres se trouvent dans la délégation de Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan et ont été rendues à l’Etat, à la suite des verdicts rendus par le tribunal de première instance de Tunis, signifiant la fin de la période de location. La direction régionale des domaines de l’Etat de Kairouan a pris en charge les terres récupérées.

