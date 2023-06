Référendum au Mali: le taux de participation s’élève à 38%, selon l’Aige 

Toujours pas de résultats pour le référendum constitutionnel de dimanche, mais un taux de participation provisoire : 38%. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi après-midi l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), qui avait convoqué la presse à Bamako.

L’Aige précise que plus de 24 000 des 24 416 bureaux de vote ont déjà été traités, sans compter les militaires : ils avaient voté par anticipation une semaine plus tôt, dès le 11 juin, mais le dépouillement de leur vote s’effectue « au même moment que celui du scrutin général » et n’a pas encore été pris en compte.

38% de participation, c’est 10 points de plus que l’estimation de la Mission d’observation électorale. Un écart plus que conséquent et qui pourrait encore se creuser. En effet, le président de l’Aige, Maître Moustapha Cissé, précise que le taux de participation « est susceptible d’évoluer favorablement » avec l’arrivée progressive des nouveaux résultats.

Quel pourcentage total pour le oui, pour le non, quelle participation et dans quelles parties du territoire ? Les Maliens seront fixés au plus tard ce vendredi 23 juin, conformément au délai légal.