Référendum au Mali: Les observateurs font état  d’un taux de participation de 27%

Les Maliens étaient appelés aux urnes dimanche 18 juin pour dire « oui » ou « non » au projet de Constitution proposé par les autorités de transition. Les résultats sont attendus dans les jours qui viennent et, à ce stade, les autorités n’ont annoncé aucun chiffre. Mais la Mission d’observation électorale parle déjà d’un taux de participation de 27%, un chiffre en deçà de l’accoutumée au Mali.

Rassemblant plusieurs organisations de la société civile et qui avait déployé plus de 3 000 observateurs dans le pays, la Mission d’observation des élections au Mali a estimé la participation à à ce taux. Un chiffre un peu en deçà des habitudes électorales des Maliens : un peu plus de 34 % des électeurs avaient fait le déplacement pour le deuxième tour de la dernière présidentielle en 2018, près de 36 % pour les législatives de 2020, par exemple.

Si ce taux de 27 % est confirmé par les autorités de transition, il donnera la mesure de l’engouement que suscite ou non le projet constitutionnel, en faveur duquel le gouvernement de transition et ses soutiens se sont massivement mobilisés.

Il donnerait également la mesure des difficultés auxquelles les autorités ont été confrontées pour organiser ce vote.