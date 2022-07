Référendum: Démarrage des travaux de la CA de l’UGTT

Les travaux de la Commission administrative nationale de l’UGTT ont démarré samedi matin à Hammamet. La réunion de la commission sera axée sur la position de la centrale syndicale envers la nouvelle constitution publiée dans le journal officiel de la République Tunisienne (JORT) le 30 juin 2022. Le secrétaire général adjoint de l’UGTT Samir Cheffi a indiqué dans une déclaration à la TAP que la position finale de l’Union sera déterminée après une lecture de la Constitution suivie de concertations lors de cette réunion de la commission.

La réunion se tient sous la présidence du secrétaire général de l’Union Noureddine Taboubi et en présence des experts dans différents domaines, pour annoncer par la suite la position de l’UGTT envers la constitution, qui devra être approuvée ou non lors d’un référendum le 25 juillet 2022. Taboubi avait annoncé lors de la réunion administrative tenue les 26 et 27 juin dernier à Hammamet la participation à la campagne référendaire et que la position finale de l’UGTT sera déclarée au terme des travaux de la commission administrative de ce samedi.