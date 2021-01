Régions-Covid-19: Sept nouveaux décès à Sousse et 61 nouvelles contaminations enregistrées dans le gouvernorat de Tunis

Sept nouveaux décès infectés par le coronavirus ont été enregistrés, le 31 décembre 2020, et les 1er et 2 janvier courant, a annoncé samedi la direction régionale de la santé.

Le nombre de décès a atteint ainsi 322 cas depuis l’apparition de la pandémie dans la région.

74 nouvelles contaminations ont été également enregistrées récemment à Sousse, selon la même source. Ainsi le nombre des cas infectés est de l’ordre de 9838 cas.

Dans le gouvernorat de Tunis, 61 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées durant les dernières 24h soit un total de 8139 cas infectés depuis l’ouverture des frontières le 27 juin 2020, a indiqué le directeur régional de la santé, Tarek Ben Naceur.

Deux décès ont été également enregistrés durant la même période ainsi le total des décès suite au coronavirus est de l’ordre de 544 cas depuis l’ouverture des frontières, et 6558 cas de guérison enregistrés.

A Tozeur, la direction régionale de la santé a recensé 27 nouvelles contaminations par le coronavirus sur un total de 63 analyses réalisées selon des résultats obtenus samedi.

Une campagne de tests rapides sera lancée demain lundi afin d’assurer une meilleure lutte contre le coronavirus.

