Régions-Covid19 : Augmentation du nombre de décès et des cas de contamination

Le nombre de décès et de contaminés covid19 se poursuit sur une courbe ascendante après l’enregistrement de nouveaux cas, entre lundi et mardi, dans diverses régions de la Tunisie.

Au gouvernorat de Sfax, deux femmes atteintes du covid19 sont mortes lundi à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba. Les défuntes, dont une originaire d’El Hancha, sont âgées respectivement de 64 et 89 ans, a indiqué à l’Agence TAP le chef de service de réanimation à l’hôpital Dr.Mounir Bouaziz. Ainsi le nombre de décès dans la région est passé à neuf alors que celui des contaminés à 268 dont 32 nouveaux cas délectés mardi.

Au gouvernorat de Sousse, le nombre de morts est porté à 13 après le décès mardi d’une femme (77 ans) à l’hôpital universitaire de Sahloul, a souligné la chargée de communication à la direction régionale de la santé Hafsia Ladhari, ajoutant que 37 nouvelles contaminations ont été recensées mardi portant à 672 le nombre de cas positifs dans la région dont 306 se trouvent à M’saken.

Au gouvernorat de Zaghouan, 5 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, mardi, portant à 48 le nombre total de personnes contaminées dans la région, a souligné à l’agence TAP le directeur régional de la santé Souheil Bali. Parmi ces cas, 4 ouvriers travaillant dans une entreprise industrielle à Zriba.

Au gouvernorat de Kasserine, 4 nouvelles contaminations ont été découvertes, lundi, a fait savoir le directeur régional de la santé Abdelghani Chaabani. Ces cas positifs ont été enregistrés dans la ville de Kasserine (1 cas) ainsi que dans les localités de Dachra (1 cas) et Sidi M’hamed (2 cas) relevant de la délégation de Thala.

Au gouvernorat de Nabeul, 33 nouveaux cas positifs ont été détectés après la publication des résultats de 300 analyses effectuées, lit-on dans un communiqué de la direction régionale de la santé. Ces cas sont répartis comme suit, 17 à Soliman, 5 à Kélibia, 4 à Grombalia, 3 à Korba, 2 à Menzel Bouzelfa et 2 à Hammamet.

Au gouvernorat de Mahdia, deux nouveaux cas de contamination ont été découverts entre lundi et mardi, a souligné à l’agence TAP le directeur de la santé préventive à Mahdia Samir Lahouel.

Au gouvernorat de Tozeur, 12 nouvellles contaminations au covid-19 ont été détectées dont un cas importé, a fait savoir le directeur régional de la santé Nabih Thabet. Parmi ces cas, 10 ont été contaminés par une patiente covid19 qui était admise dans l’hôpital régional de Tozeur.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, 8 nouveaux cas ont été enregistrés mardi portant le nombre total des contaminés à 98 personnes .

Au gouvernorat de Monastir, 33 nouveaux cas ont été découverts, mardi, d’où le nombre des contaminés dans la région est passé à 561 cas, a précisé à l’agence TAP, le directeur régional de la santé Hamouda Babba.

Au gouvernorat de Tataouine, 8 nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus portant à 115 le nombre total de patients covid19 depuis la réouverture des frontières. Parmi ces cas, le premier délégué du gouvernorat de Tataouine dont des membres de sa famille ont été placés en auto-isolement, en plus de la fermeture temporaire des locaux de certains services au siège du gouvernorat à titre préventif.